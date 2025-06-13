ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

У ЄС повідомляють, що система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку.

Продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Остаточне рішення щодо тимчасового захисту ухвалять найближчими тижнями.

"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.