ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
В ЕС сообщают, что система временной защиты уменьшает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку лицам, подпадающим под этот вид защиты, не нужно подавать заявление о предоставлении убежища индивидуально. Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища.
Продление не меняет условий решения от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита, или прав, которыми они пользуются.
Окончательное решение о временной защите примут в ближайшие недели.
"Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", - заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.
Напомним, недавно мы сообщали, что Европейская комиссия внесла предложение о продлении действия правовой базы, известной как "Директива о временной защите для украинских беженцев", до 4 марта 2027 года.
Данная директива, впервые вступила в силу в марте 2022 года. Именно тогда она позволила перемещенным украинцам оставаться в государствах-членах ЕС без прохождения официальной процедуры предоставления убежища.
Ранее о данной инициативе рассказывал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
Стоит отметить, что, по данным Евростата, в странах ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые получили статус временной защиты. В течение апреля их количество выросло на 2 525 человек, причем больше всего новых беженцев прибыло в Швецию.
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