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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Фото: ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Вперше ці санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Наразі санкції складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Як повідомлялося раніше, ЄС пропонує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як і ті, які накладені на Росію.

Окрім того, Японія ввела нові санкції проти Росії.

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