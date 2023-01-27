ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Вперше ці санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Наразі санкції складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Як повідомлялося раніше, ЄС пропонує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як і ті, які накладені на Росію.

Окрім того, Японія ввела нові санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.