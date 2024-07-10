ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Роумінг для українців у ЄС

Нагадаємо, у лютого 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У квітні того ж року Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.

До того ж Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

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