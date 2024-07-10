UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Фото: ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія в середу, 10 липня, схвалила продовження роумінгу між Європейським Союзом та Україною ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначили, що доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними та друзями в Україні, та навпаки. 

Роумінг для українців у ЄС

Нагадаємо, у лютого 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У квітні того ж року Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.

До того ж Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЄвросоюз