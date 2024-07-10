ЕС продлил бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Роуминг для украинцев в ЕС

Напомним, в феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В апреле того же года Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.

К тому же Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

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