ЄС продовжить санкції проти РФ, але три особи буде виключено через Угорщину

В ЄС домовились про продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців. Угорщина готова дати "зелене світло", якщо з санкцій буде виключено трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Bloomberg та власні джерела.

За даними Bloomberg, ЄС розпочав письмову процедуру, яка дозволить продовжити санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців. Відомо, що вона триватиме до завтрашнього ранку.

Це відбулось після того, як на вимогу Будапешта, три особи були виключені зі списку.

Йозвяк повідомляв, що Угорщина погодилась дати "зелене світло" лише після того, як три з восьми осіб, яких вона запитувала для зняття санкцій, будуть виключені з підсанкційного списку.

Водночас, джерела РБК-Україна повідомили, що посли ЄС увечері 13 березня досягли серйозного прогресу щодо продовження санкцій щодо Росії, термін дії яких закінчується 15 березня.

Джерела, що наближені до переговорного процесу, зазначили, що деталі та умови домовленостей поки що невідомі. Очікується, що їх буде зафіксовано завтра.

"Вранці можуть бути добрі новини", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Продовження санкцій ЄС щодо Росії

Зазвичай продовження санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну є рутинною процедурою, але після перемоги американського президента Дональда Трампа на виборах у листопаді Угорщина почала блокувати ці рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має проросійські погляди і є союзником Трампа, створив напруження навколо продовження санкцій на початку року, хоча врешті погодився.

Цього разу Угорщина вимагала виключити вісім осіб зі списку, щоб підтримати продовження санкцій. Водночас Люксембург наполягав на знятті олігарха Михайла Фрідмана з санкцій, хоча він все ж і залишиться під обмеженнями.

Зауважимо, що для введення санкцій проти РФ необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу.