ЕС продлит санкции против РФ, но три человека будут исключены из-за Венгрии

В ЕС договорились о продлении санкций против России еще на шесть месяцев. Венгрия готова дать "зеленый свет", если из санкций будут исключены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Bloomberg и собственные источники.

По данным Bloomberg, ЕС начал письменную процедуру, которая позволит продлить санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Известно, что она продлится до завтрашнего утра.

Это произошло после того, как по требованию Будапешта, три человека были исключены из списка.

Йозвяк сообщал, что Венгрия согласилась дать "зеленый свет" только после того, как три из восьми человек, которых она запрашивала для снятия санкций, будут исключены из подсанкционного списка.

В то же время, источники РБК-Украина сообщили, что послы ЕС вечером 13 марта достигли серьезного прогресса по продлению санкций в отношении России, срок действия которых истекает 15 марта.

Источники, приближенные к переговорному процессу, отметили, что детали и условия договоренностей пока неизвестны. Ожидается, что они будут зафиксированы завтра.

"Утром могут быть хорошие новости", - сказал собеседник РБК-Украина.

Продление санкций ЕС в отношении России

Обычно продление санкций в отношении России из-за ее вторжения в Украину является рутинной процедурой, но после победы американского президента Дональда Трампа на выборах в ноябре Венгрия начала блокировать эти решения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который имеет пророссийские взгляды и является союзником Трампа, создал напряжение вокруг продления санкций в начале года, хотя в конце концов согласился.

На этот раз Венгрия требовала исключить восемь человек из списка, чтобы поддержать продление санкций. В то же время Люксембург настаивал на снятии олигарха Михаила Фридмана из санкций, хотя он все же и останется под ограничениями.

Заметим, что для введения санкций против РФ необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов Европейского Союза.