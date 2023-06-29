UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС продовжить санкції проти Ірану через передачу озброєння Росії

Фото: Євросоюз продовжить санкції проти Ірану за створення ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.

"Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це", - зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Значення Ірану у війні РФ проти України

Війська РФ використовують БПЛА іранського виробництва для ударів по мирних містах України. Союзники неодноразово заявляли, що РФ домовилася з Іраном про такі постачання.

Після того, як Україна надала реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї до РФ.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти ІрануІранЕвросоюз