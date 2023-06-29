RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС продлит санкции против Ирана из-за передачи вооружения России

Фото: Евросоюз продлит санкции против Ирана за создание ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза намерены продлить санкции против Ирана за разработку и постройку баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники назвали три причины, по которым ЕС решил продлить действие санкций: использование Россией иранских беспилотников в Украине, возможность поставок иранских ракет в Россию, а также нарушение условий ядерной сделки Ираном.

"Иранцам было сказано довольно четко, и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и предвидеть это", - отметил европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Значение Ирана в войне РФ против Украины

Войска РФ используют БПЛА иранского производства для ударов по мирным городам Украины. Союзники неоднократно заявляли, что РФ договорилась с Ираном о таких поставках.

После того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против ИранаИранЕвросоюз