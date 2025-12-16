ЄС продовжить підвищувати ціну російської війни: глава ЄК анонсувала новий пакет санкцій
Щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів, ЄС готує новий пакет санкцій проти агресора. При цьому російські активи в Євросоюзі знерухомлені надовго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опубліковану в прес службі ЄК.
Підбиваючи підсумки переговорів у Берліні, де були присутні представники ЄС, США та України, фон дер Ляєн заявила - блок готує нові антиросійські санкції.
За її словами, ЄС працює над кожним кроком, який зрештою покладе край кровопролиттю. Перший крок, який має бути здійснений - це міцне припинення вогню.
"Шлях до нього відомий. Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів - не заради показухи, а заради результатів. З цією метою Європа продовжуватиме підвищувати ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. І ми надовго знерухомили російські активи в ЄС", - цитує фон дер Ляєн пресслужба.
Голова ЄК відзначила також ще два важливі кроки на шляху до миру - гарантії безпеки для України та її економічне відновлення. При цьому, за її словами, питання територій під час укладення мирної угоди має вирішувати Київ.
Фон дер Ляєн наголосила, як високий представник ЄС: Європа залишиться найсильнішим і найнадійнішим партнером України.
"Ми запропонували покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, близько 90 мільярдів євро. Тому дискусії цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними", - заявила глава ЄК.
.
Росактиви, санкції та репараційний кредит Україні
Нагадаємо, днями Євросоюз заморозив російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.
Як відомо, зараз Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими російськими активами.
Щодо санкцій ЄС проти Росії - ЗМІ писали, що 20-й пакет обмежень ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь. Також під ударом знову опиниться "тіньовий флот" РФ.
Як відомо, у жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".