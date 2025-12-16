ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

ЄС продовжить підвищувати ціну російської війни: глава ЄК анонсувала новий пакет санкцій

Вівторок 16 грудня 2025 07:30
UA EN RU
ЄС продовжить підвищувати ціну російської війни: глава ЄК анонсувала новий пакет санкцій Фото: глава Єврокомісії Урсула Фон де Ляєн (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів, ЄС готує новий пакет санкцій проти агресора. При цьому російські активи в Євросоюзі знерухомлені надовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опубліковану в прес службі ЄК.

Підбиваючи підсумки переговорів у Берліні, де були присутні представники ЄС, США та України, фон дер Ляєн заявила - блок готує нові антиросійські санкції.

За її словами, ЄС працює над кожним кроком, який зрештою покладе край кровопролиттю. Перший крок, який має бути здійснений - це міцне припинення вогню.

"Шлях до нього відомий. Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів - не заради показухи, а заради результатів. З цією метою Європа продовжуватиме підвищувати ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. І ми надовго знерухомили російські активи в ЄС", - цитує фон дер Ляєн пресслужба.

Голова ЄК відзначила також ще два важливі кроки на шляху до миру - гарантії безпеки для України та її економічне відновлення. При цьому, за її словами, питання територій під час укладення мирної угоди має вирішувати Київ.

Фон дер Ляєн наголосила, як високий представник ЄС: Європа залишиться найсильнішим і найнадійнішим партнером України.

"Ми запропонували покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, близько 90 мільярдів євро. Тому дискусії цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними", - заявила глава ЄК.

.

Росактиви, санкції та репараційний кредит Україні

Нагадаємо, днями Євросоюз заморозив російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Як відомо, зараз Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими російськими активами.

Щодо санкцій ЄС проти Росії - ЗМІ писали, що 20-й пакет обмежень ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь. Також під ударом знову опиниться "тіньовий флот" РФ.

Як відомо, у жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Російська Федерація Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі