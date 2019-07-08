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ЕС продлит секторальные и крымские санкции, - Зеленский

Новости » Политика    08.07.2019 - 17:14
ЕС продлит секторальные и крымские санкции, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

По его словам, санкции остаются единственным инструментом скорейшего наступления мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены Европейским союзом. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга на саммите Украина-Европейский союз, передает РБК-Украина. 

По его словам, если у кого-то возникнут сомнения на счет продления санкций, он приглашает их на Донбасс.

"Если у кого-либо возникнут сомнения насчет продления санкций, я всех приглашаю на Донбасс посмотреть, сколько горя нам принесла эта война.Я был рад услышать от наших европейских друзей, что секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, санкции остаются единственным инструментом скорейшего наступления мира в Украине. И такая политика должна продлиться до полного выполнения минских соглашений, восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности.

Напомним, сегодня в Киеве начался XXI саммит Украина-ЕС. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу и примут участие в в пленарном заседании саммита. 

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что XXII саммит Украина-ЕС может не понадобится. Он считает, что к этому времени Украина станет неотъемлемой частью Европы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что вице-премьер-министра по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС

Кроме того, на саммите Украина-ЕС обсудят санкции против Российской Федерации. В окончательном документе XXI саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины.

 

Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС В Киеве начался саммит Украина-ЕС
Новости Украины Владимир ЗеленскийСаммит Украина - ЕССанкции
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