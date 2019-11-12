ЕС продлит санкции против России, но готов к уступкам Кремлю, - журналист

ЕС вероятнее всего продлит санкции против России, однако готов к возможным уступкам Кремлю. Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

Как отметил журналист, Евросоюз может пригласить на встречу глав МИД блока российского министра Сергея Лаврова.

"А потом, возможно, саммиты Россия-ЕС будут возобновлены", - сообщил журналист.

Впрочем, санкции против РФ, скорее всего, продлят в декабре этого года.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

РБК-Украина писало, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении персональных санкций против России до 15 марта 2020 года.

Добавим, санкции ЕС против России были продлены 12 сентября. В частности, за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были продлены ограничения в отношении 170 физических лиц и 44 компаний до 15 марта 2020 года.