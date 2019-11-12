Кулеба: в случае отмены санкций против РФ Украине должны выплатить компенсацию

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

При этом министр отметил, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

При этом он добавил, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

Также Кулеба добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить макимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо", - так не нужно делать", - отметил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование в регионе.