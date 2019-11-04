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Четыре страны поддержали продление персональных санкций ЕС против РФ

Новости » Политика     04.11.2019 - 18:20
Четыре страны поддержали продление персональных санкций ЕС против РФ
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали продление персональных санкций против РФ

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Европейского союза о продлении персональных санкций против России до 15 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Евросоюза.

Санкции ЕС против России были продлены 12 сентября. В частности, за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были продлены ограничения в отношении 170 физических лиц и 44 компаний до 15 марта 2020 года.

"Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Европейский союз не отменит санкции против России. Глава украинской дипломатии после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе заявил о консенсусе с министрами иностранных дел Евросоюза в вопросе санкций против России.

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