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ЄС може продовжити санкції проти РФ у грудні, - Туск

Новини » Політика    30.11.2018 - 14:58
ЄС може продовжити санкції проти РФ у грудні, - Туск
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

ЄС може продовжити санкції проти РФ в грудні

Євросоюз (ЄС) може продовжити санкції проти Російської Федерації в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської ради Дональда Туска у Twitter.

Туск зазначив, що Європа єдина в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Європа єдина в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що ЄС продовжить санкцій проти Росії в грудні", - написав він.

ЄС може продовжити санкції проти РФ у грудні, - Туск

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч виступив за введення санкції проти Російської Федереції після російської атаки на українські кораблі в Керченській протоці.

Крім того, повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала позицію Російської Федерації (РФ) в керченському конфлікті "типовою моделлю поведінки Росії" і зазначила, що Лондон домагатиметься нових санкцій проти Москви.

Також повідомлялося, що федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц очікує обговорення питання введення подальших санкцій проти РФ у зв'язку з ескалацією конфлікту біля Керченської протоки.

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