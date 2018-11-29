Австрия будет поддерживать санкции Евросоюза против России, - Курц

В то же время Австрия в долгосрочной перспективе хотела бы иметь близкие отношения между ЕС и Россией
Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц ожидает обсуждение вопроса введения дальнейших санкций против РФ в связи с эскалацией конфликта возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на австрийское издание Finanzen.
Курц отметил, что ожидает стабилизации ситуации в Азовском море. Он добавил, что Австрия будет поддерживать нынешние совместные санкции Евросоюза против России из-за ее агрессии против Украины.
"Учитывая нынешнюю эскалацию между Украиной и Россией Курц ожидает дискуссии относительно дальнейших санкций", - говорится в сообщении.
Австрийский канцлер также высказался относительно газопровода "Северный поток-2", весомым инвестором которого является австрийская OMV. По словам Курца, этот газопровод "касается энергетической политики и общеэкономический, для нас очень важный и позитивный проект".
Отметим, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что ситуация в Керченском проливе подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси.
Ранее командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина будет просить закрыть Босфор для Российской Федерации из-за агрессии в Керченском проливе.