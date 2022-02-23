Послы ЕС продлили санкции против Януковича на 6 месяцев вместо года

Послы Европейского Союза решили продлить ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, его единственного сына и еще пятерых человек. Для Януковича санкции продлили на 6 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС сегодня продлил санкции против Януковича и 6 соратников. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как обычно", - отметил журналист в своем микроблоге.