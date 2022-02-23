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Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року

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Брюссель , Середа 23 лютого 2022 14:08
Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року Фото: Віктор Янукович (file.liga.net)
Автор: Кароліна Гайдук

Посли Європейського Союзу вирішили продовжити обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича, його єдиного сина і ще п'ятьох осіб. Для Януковича санкції продовжили на 6 місяців.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС сьогодні продовжив санкції проти Януковича і 6 соратників. Щодо чотирьох з них, включаючи Януковича і сина - на 6 місяців, ще для трьох - на 12 місяців, як зазвичай", - зазначив журналіст у своєму мікроблозі.

Відзначимо, що колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру. Цього разу в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід начальнику охорони екс-президента України Віктора Януковича. його заочно заарештували.

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