ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Санкции против России должны быть продлены, - Дуда

Новости » Политика    31.08.2019 - 15:34
Санкции против России должны быть продлены, - Дуда
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Дуда подчеркнул необходимость продолжить политику санкций в отношении России

Польша выступает за продолжение политики санкций в отношении России, пока Украина не вернет свою территориальную целостность. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Дуды, введение санкций является наиболее мирным способом заставить Россию выполнять договоренности и придерживаться стандартов международного права. Он добавил, что санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.

"Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, часть Луганской и Донецкой областей. Эти территории должны вернуться под полный контроль Украины. Наша позиция в этом контексте о России однозначна - политика санкций должна быть продолжена, потому что это самый мирный способ заставить, чтобы государство придерживалось стандартов международного права. Сегодня, я подчеркиваю, эти стандарты не соблюдаются. Мы всегда будем стоять бок-о-бок с Украиной, потому что Украина должна вернуть свою территориальную целостность", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Москва продолжает нарушать минские договоренности и пока не возвращены оккупированные территории, европейские санкции против России можно только усиливать.

Добавим, в субботу, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.

Польша поддерживает обмен пленными между Украиной и Россией Зеленский начал визит в Польшу со встречи с Дудой
Новости Украины ПольшаАнджей ДудаСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь