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Санкции против России могут пересматриваться только в сторону усиления, - Зеленский

Новости » Политика    31.08.2019 - 14:58
Санкции против России могут пересматриваться только в сторону усиления, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (president.gov.ua)

Сегодня, 31 августа, Зеленский встретился с президентом Польши

Европейский союз может пересматривать санкции против России лишь для их усиления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в своей речи украинский президент подчеркнул, что пока Россия не начнет выполнять минские договоренности и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, антироссийские санкции нельзя ослаблять или отменять.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения Крыма. Наша общая и принципиальная позиция без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах - санкции ЕС могут пересматриваться лишь в сторону их ужесточения, а не наоборот", - отметил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.

Как писало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз должен пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы не допустить новой холодной войны. Тогда же Макрон не сказал, хочет ли он отменить санкции ЕС, наложенные на Россию за аннексию Крыма, но сказал, что новые санкции "не в наших интересах".

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