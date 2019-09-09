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О снятии санкций с России говорить рано, - глава МИД Франции

Новости » Политика    09.09.2019 - 04:01
О снятии санкций с России говорить рано, - глава МИД Франции
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter/ria)

Франкция может снять санкции с РФ после выполнения минских соглашений

Вопрос снятия санкций Европейского союза с России пока рано обсуждать. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне визита в Москву, передает "Радио Свобода".

После состоявшегося обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и РФ Ле Дриан прибудет 9 сентября в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.

Известно, что на переговорах будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Предполагается, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

Что касается санкций, то перед отъездом министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано.

"Это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений", - считает глава МИД Франции.

Напомним, ранее Ле Дриан заявил, что обмен политзаключенными между Украиной и РФ "стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами".

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