ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.
"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение минских соглашений", - написал он.
Мишель также добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.
По его словам, ЕС в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.
Напомним, ранее Мишель заявил, что ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо.
Кроме того, накануне саммита ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.