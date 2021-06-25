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ЕС продлил экономические санкции против России

Автор: РБК-Украина

Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение минских соглашений", - написал он.

Мишель также добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.

По его словам, ЕС в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.

Напомним, ранее Мишель заявил, что ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо.

Кроме того, накануне саммита ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.

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ЕвросоюзШарль МишельСанкции против России