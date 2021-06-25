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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Автор: РБК-Україна

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження були введені в 2014 році у зв'язку з окупацією Криму.

Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.

"Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна внести свій внесок і забезпечити повне виконання Мінських угод", - написав він.

Мішель також додав, що ЄС буде дотримуватися єдиного підходу до Росії, заснованого на п'яти принципах.

За його словами, ЄС найближчим часом опрацює нові формати та умови діалогу з Росією.

Нагадаємо, раніше Мішель заявив, що ЄС готовий вводити санкції проти Росії, коли це необхідно.

Крім того, напередодні саміту ЄС глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель описав нову стратегію щодо Росії.

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ЕвросоюзШарль МишельСанкції проти Росії