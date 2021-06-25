ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС продлил экономические санкции против России

Новина українською →
Брюссель, Пятница 25 июня 2021 18:58
ЕС продлил экономические санкции против России Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение минских соглашений", - написал он.

Мишель также добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.

По его словам, ЕС в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.

Напомним, ранее Мишель заявил, что ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо.

Кроме того, накануне саммита ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Шарль Мишель Санкции против России
NEWS
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун