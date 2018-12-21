ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

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Санкції проти Росії продовжили ще на півроку

Євросоюз сьогодні, 21 грудня 2018 року офіційно продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Європейської ради.

Як повідомляється, 21 грудня 2018 року Рада ЄС продовжила економічні санкції стосовно окремих секторів російської економіки до 31 липня 2019 року. Рішення про продовження санкцій, як зазначається, було прийнято одноголосно.

"Це рішення слідує за оновленою інформацією президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Раді Європи від 13-14 грудня 2018 року про стан виконання мінських угод, з якими пов'язані санкції. Враховуючи, що ніякого прогресу не було, Європейська рада прийняла політичне рішення пролонгувати економічні санкції проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Рішення ЄС щодо продовження санкцій проти РФ наразі вже привітав президент України Петро Порошенко, назвавши його символічним.

"Символічно, що напередодні Різдва і Нового року Рада ЄС прийняла рішення щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі", - написав Порошенко у Twitter.

Нагадаємо, 17 грудня посли Європейського союзу (ЄС) схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на півроку.

Крім того, як писало РБК-Україна, 13 грудня саміт Європейського союзу вирішив продовжити економічні санкції проти РФ. За словами президента України Петра Порошенка, рішення саміту Європейського союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації створює основу для розробки нових санкцій.