ЕС проанализирует угрозы со стороны России

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com Annegret KrampKarrenbauer)

Анализом займется Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN)

Во время председательства в Совете ЕС Германия инициирует анализ возможных угроз со стороны Российской Федерации. Речь идет об обычных, ядерных и гибридных угрозах.

Об этом сообщает DW.

По словам министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, такой анализ является одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС.

"Речь пойдет о вопросах, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, который она разрабатывает, причем в области неконвенциональных вооружений, что уже является новым вызовом для Европы и НАТО, но также и в вопросе поведения России", - рассказала Крамп-Карренбауэр.

Министр добавила, что речь идет не только о поведении РФ в Ливии или Сирии, но и в Украине, "где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, что на территории Европы впервые после Второй мировой войны изменили границы с помощью военной силы".

Анализ будет осуществлять Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN). Государства-члены Евросоюза и их разведки также предоставлять свои предложения и данные для анализа.

Крамп-Карренбауэр надеется, что анализ угроз завершат до конца этого года. Именно тогда Германия завершит председательство в Совете ЕС. На основе совместного анализа в блоке разработают так называемый "стратегический компас" - новый инструмент, в котором "отдельные подходы, которые мы уже имеем сегодня, объединят в одну настоящую стратегию", уточнила министр.

Напомним, 1 июля Германия возглавила Совет Европейского союза, одним из приоритетов ФРГ определила укрепление социальной сплоченности в Европе.

Ранее министр обороны Германии заявила, что агрессивные действия России являются серьезным вызовом для Европейского союза и Североатлантического альянса.