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Германия возглавила Совет ЕС

Новости » Политика     01.07.2020 - 08:38
Германия возглавила Совет ЕС
Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

Председательство Германии будет сосредоточено на преодолении пандемии COVID-19

Сегодня, 1 июля, Германия возглавила Совет Европейского союза. До этого председательствовала Хорватия.

Об этом сообщает пресс-служба Евросоюза.

Таким образом, Германия будет иметь большое влияние на формирование повестки дня в Совете ЕС. В ведомстве отмечают, что ее председательство будет сосредоточено на преодолении пандемии COVID-19 и поддержке европейской экономики в восстановлении и укреплении социальной сплоченности в Европе.

Отметим, каждые 6 месяцев председательства в Совете меняется государствами-членами ЕС. Государство, которое возглавляет Совет, будет тесно сотрудничать еще с двумя странами, для установления долгосрочных целей и совместной повестки дня. Кроме того, каждая из трех стран готовит свою более подробную шестимесячную программу.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса показала хрупкость проекта Европейского союза.

Также РБК-Украина писало, что половина жителей ЕС во время пандемии столкнулись с финансовыми проблемами.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ЕвросоюзГермания
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