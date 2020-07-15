ЄС проаналізує загрози з боку Росії

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook.com Annegret KrampKarrenbauer)

Аналіз здійснюватиме Розвідувальний і ситуаційний центр ЄС (EU INTCEN)

Під час головування у Раді ЄС Німеччина ініціює аналіз можливих загроз з боку Російської Федерації. Мова йде про звичайні, ядерні та гібридні загрози.

Про це повідомляє DW.

За словами міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, такий аналіз є одним із пріоритетів головування Німеччини у Раді ЄС.

"Йтиметься про питання, як ми сприймаємо Росію не лише у світлі нового військового потенціалу, який вона розробляє, причому в області неконвенційних озброєнь, що вже є новим викликом для Європи та НАТО, але також і у питанні поведінки Росії", - розповіла Крамп-Карренбауер.

Міністр додала, що йдеться не лише про поведінку РФ в Лівії чи Сирії, але й в Україні, "де досі йдуть бої та де зберігається ситуація, що на території Європи вперше після Другої світової війни кордони змінили за допомогою військової сили".

Аналіз здійснюватиме Розвідувальний і ситуаційний центр ЄС (EU INTCEN). Держави-члени Євросоюзу і їхні розвідки також надаватимуть свої пропозиції та дані для аналізу.

Крамп-Карренбауер сподівається, що аналіз загроз завершать до кінця цього року. Саме тоді Німеччина завершить головування в Раді ЄС. На основі спільного аналізу у блоці розроблять так званий "стратегічний компас" - новий інструмент, в якому "окремі підходи, які ми вже маємо сьогодні, об'єднають в одну справжню стратегію", уточнила міністр.

Нагадаємо, 1 липня Німеччина очолила Раду Європейського союзу, одним із пріоритетів ФРН визначила зміцнення соціальної згуртованості в Європі.

Раніше міністр оборони Німеччини заявляла, що агресивні дії Росії є серйозним викликом для Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу.