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ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 11:42
ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЕС отметили, что Россия продолжает нарушать минские соглашения

Европейский союз (ЕС) призывает Российскую Федерацию и Украину провести обмен заложниками до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В ЕС отметили, что Россия продолжает нарушать минские соглашения и подрывать усилия по урегулированию конфликта, поддерживая незаконные "выборы" на оккупированном Донбассе.

"ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, выраженную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла, что Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до президентских выборов в Украине. 

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что попытки договориться с руководством РФ об обмене украинских политзаключенных на заключенных на территории Украины граждан РФ являются нерациональными.

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