РФ может заблокировать процесс освобождения политзаключенных до выборов в Украине, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Также Россия может передать нескольких заложников политикам, лояльным к Москве

Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до президентских выборов в Украине. Об этом в четверг, 15 ноября, заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, информирует РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, пока нет позитивных сигналов от российской стороны, несмотря на переговоры во время встреч "нормандской четверки" и сотрудничество Украины с посредниками.

"И у меня ощущение, что Российская Федерация может использовать фактор заложников накануне выборов: или кого-то передать политикам в Украине, которые, возможно, имеют позицию, лояльную к Кремлю, или разыграть эту карту уже после выборов. Мы рук не опускаем", - подчеркнула Геращенко.

Всего на территории России и аннексированного Крыма удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Напомним, ранее в Верховной раде приняли изменения в государственный бюджет 2019 года, согласно которым на помощь семьям политзаключенных или тем, кто попал в беду на оккупированных территориях выделят 90 миллионов гривен.