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ЄС закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця року

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 11:42
ЄС закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЄС зазначили, що Росія продовжує порушувати мінські угоди

Європейський союз (ЄС) закликає Російську Федерацію і Україну провести обмін заручниками до кінця року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Постійного представництва ЄС при ОБСЄ в Twitter.

В ЄС зазначили, що Росія продовжує порушувати мінські угоди і підривати зусилля по врегулюванню конфлікту, підтримуючи незаконні "вибори" на окупованому Донбасі.

"ЄС закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року. Ми вітаємо тверду підтримку цього шляху, виражену канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Петром Порошенком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявляла, що Російська Федерація може припинити процес звільнення українських політв'язнів до президентських виборів в Україні.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що спроби домовитися з керівництвом РФ про обмін українських політв'язнів на ув'язнених на території України громадян РФ є нераціональними.

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