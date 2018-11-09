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Джемилев считает обмен с РФ для освобождения заключенных кримчан нерациональным

Новости » Политика    09.11.2018 - 00:50
Фото: Мустафа Джемилев (из открытых источников)
Фото: Мустафа Джемилев (из открытых источников)

Он считает нерациональными попытки договориться с руководством РФ

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что попытки договориться с руководством РФ об обмене украинских политзаключенных на заключенных на территории Украины граждан РФ являются нерациональными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он считает, что людей, арестованных за непризнание оккупации, обменивать на кровавых убийц безнравственно.

"Обмен я считаю нерациональным, неправильным. Одно дело, когда меняют военнопленных, другое дело, когда ни в чем не повинных людей, арестованных за непризнание оккупации, обменивают на кровавых убийц, которые дальше будут совершать убийства. Это безнравственно, несправедливо. Для Путина же не проблема в любое время набрать любое количество заложников. Освободим этих, завтра будет еще больше заключенных", - сказал Джемилев.

По его мнению, действенным способом освобождения украинских политзаключенных может быть только усиление давления на политическое руководство России и введение санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых санкций против России.

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Новости Украины КрымМустафа ДжемилевКрымполитзаключенные в РФ
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