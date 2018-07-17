ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу МН17

17 июля четвертая годовщина катастрофы MH17

Евросоюз (ЕС) призывает Российскую Федерацию (РФ) признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Как сообщается, сегодня, 17 июля, четвертая годовщина катастрофы MH17. Отмечается, что ЕС полностью поддерживает резолюцию Совбеза ООН, в которой содержится требование о том, чтобы лица, ответственные за катастрофу MH17 17 июля 2014 года, были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали для установления обстоятельств катастрофы.

" Совместная следственная группа 24 мая представила результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования, заключив, что установка "Бук", используемая для сбивания MH17, без сомнения, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее во внешнеполитическом ведомстве Украины заявляли о дальнейшем содействии в расследовании катастрофы МН17.

Отметим, вчера главы МИД "Большой семерки" (G7) призвали РФ к сотрудничеству со следствием в установлении обстоятельств крушения МН17.

Как ранее писало РБК-Украина, сегодня в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17 на Донбассе, в результате которой в 2014 году погибли 298 человек.