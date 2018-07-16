G7 призвала Россию к сотрудничеству со следствием по катастрофе MH17 на Донбассе

Главы МИД "Большой семерки" назвали выводы JIT о роли России в сбивании боинга убедительными и "глубоко беспокоящими"

Главы министерств иностранных дел "Большой семерки" (G7) призвали Россию к сотрудничеству со следствием в установлении истины в отношении катастрофы малайзийского боинга МН17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в заявлении G7 в преддверии годовщины катастрофы.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза заявили, что едины в максимальном осуждении сбивания гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

"Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы (JIT) независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT о роли России в сбивании MH17 являются убедительными, значительными и глубоко беспокоящими", - говорится в заявлении.

В нем также выражается поддержка Австралии и Нидерландам в их призыве к России в полной мере сотрудничать со следствием в установлении истины, учитывая ее роль в катастрофе.

"Мы выступаем против безнаказанности тех, кто участвует в агрессивных действиях, угрожают международному порядку в любое время и при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении.

Кроме того, главы МИД G7 заявили, что виновный в "стрельбе или запуске ракеты "Бук" российского происхождения, которой был сбит гражданский самолет, должен нести ответственность".

Напомним, в июне лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе.