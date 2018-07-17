ЄС закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17

17 липня четверта річниця катастрофи MH17

Євросоюз (ЄС) закликає Російську Федерацію (РФ) визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі. Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Як повідомляється, сьогодні, 17 липня, четверта річниця катастрофи MH17. Відзначається, що ЄС повністю підтримує резолюцію Ради безпеки ООН, в якій міститься вимога про те, щоб особи, відповідальні за катастрофу MH17 17 липня 2014 року, були притягнуті до відповідальності і щоб всі держави в повній мірі співпрацювали для встановлення обставин катастрофи.

" Спільна слідча група 24 травня представила результати свого незалежного професійного та неупередженого розслідування, уклавши, що установка "Бук", використовувана для збивання MH17, без сумніву, належить збройним силам Російської Федерації. На цьому тлі ми і надалі будемо закликати Російську Федерацію прийняти відповідальність і повною мірою співробітничати для встановлення обставин", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше у зовнішньополітичному відомстві України заявляли про подальше сприяння розслідування катастрофи МН17.

Відзначимо, вчора глави МЗС "Великої сімки" (G7) закликали РФ до співпраці зі слідством у встановленні обставин катастрофи МН17.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Києві вшанували пам'ять загиблих в катастрофі МН17 на Донбасі, в результаті якої в 2014 році загинули 298 осіб.