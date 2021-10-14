"ЕС" призывает парламент поддержать отмену голосования за законопроект об олигархах

Оптимальным выходом из политического кризиса, возникшего из-за скандального законопроекта об олигархах, будет общее голосование за его отмену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютки.

"Мне кажется, что сегодня у "слуг" есть уникальный шанс - поступить по закону, сохранить лицо и не вляпаться в очередное потенциальное уголовное дело. В парламенте зарегистрировано постановление об отмене этого законопроекта. И я бы на месте "слуг" просто проголосовал за отмену этого законопроекта, вернулся к нему, если им это так нужно, еще раз и прошел всю процедуру в соответствии с действующим законодательством", - заявил Синютка. Он предупредил депутатов так называемой монокоалиции об уголовной ответственности за попытки фальсификации проголосованного текста закона об олигархах.