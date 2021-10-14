"ЄС" закликає парламент підтримати скасування голосування за законопроєкт про олігархів

Оптимальним виходом з політичної кризи, яка виникла через скандальний законопроект про олігархів, буде спільне голосування за його скасування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютки.

"Мені видається, що сьогодні в "слуг" є унікальний шанс - поступити згідно закону, зберегти обличчя і не вляпатися в чергову потенційну кримінальну справу. У парламенті зареєстрована постанова про скасування цього законопроєкту. І я би на місті "слуг" просто проголосував за скасування цього законопроєкту, повернувся до нього, якщо їм це так потрібно, ще раз і пройшов всю процедуру відповідно до чинного законодавства", - заявив Синютка. Він попередив депутатів так званої монокоаліції про кримінальну відповідальність за спроби фальсифікації проголосованого тексту закону про олігархів.