В ЕС призвали создать союз по тестам и вакцине на фоне второй волны коронавируса

Фото: Шарль Мишель (facebook com CharlesMichel)

Глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал страны Евросоюза к созданию союза по тестам и вакцине от коронавируса. По его словам, ситуация с коронавирусом стала угрожающей.

Об этом говорится в обращении Мишеля, обнародованном на сайте Евросовета.

По его словам, Европа сейчас действительно переживает вторую волну коронавируса.

"За несколько недель ситуация из тревожной превратилась в угрожающую. Теперь нам нужно избежать трагедии", - сказал Мишель.

Глава Совета Европы считает необходимым в ближайшее время определиться с общими правилами тестирования, а также самоизоляции и карантина.

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", - сообщил он.

Второй основой стратегии Евросоюза Мишель назвал вакцины от коронавируса.

"Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только ради самой себя, но и на благо всего остального мира", - говорится в заявлении.

ЕС уже начал разрабатывать стратегию вакцинации. Вакцину ожидают в течение нескольких месяцев, что может создать логистические проблемы. При этом Мишель заявил, что необходимо будет отслеживать эффективность и побочные эффекты вакцин.

"Это особенно важно, если учесть, что на разработку вакцины обычно уходит десять лет, а не один", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация от коронавируса до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Европейского союза.

Также сообщалось, что 29 октября пройдет экстренный саммит Евросоюза по коронавирусу.