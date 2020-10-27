В ЕС предупреждают о нехватке вакцины от COVID-19 для европейцев до 2022 года

Вакцинация от коронавируса до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Европейского союза. По словам чиновников, правительства европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.
В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.
Ранее в ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19.
Напомним, во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.
Отметим, что 21 октября Еврокомиссия подписала третий контракт на поставку вакцин от COVID-19.
Кроме того, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.
А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.