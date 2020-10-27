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В ЕС предупреждают о нехватке вакцины от COVID-19 для европейцев до 2022 года

Брюссель, Вторник 27 октября 2020 19:40
В ЕС предупреждают о нехватке вакцины от COVID-19 для европейцев до 2022 года
Фото: врач со шприцем (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация от коронавируса до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Европейского союза. По словам чиновников, правительства европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.

Ранее в ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19.

Напомним, во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Отметим, что 21 октября Еврокомиссия подписала третий контракт на поставку вакцин от COVID-19.

Кроме того, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

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