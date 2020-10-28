У ЄС закликали створити союз по тестам і вакцині на тлі другої хвилі коронавірусу

Фото: Шарль Мішель (facebook com CharlesMichel)

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни Євросоюзу до створення союзу по тестам і вакцині від коронавірусу. За його словами, ситуація з коронавірусом стала загрозливою.

Про це йдеться у зверненні Мішеля, оприлюдненому на сайті Євроради.

За його словами, Європа зараз дійсно переживає другу хвилю коронавірусу.

"За кілька тижнів ситуація з тривожною перетворилася в загрозливу. Тепер нам потрібно уникнути трагедії", - сказав Мішель.

Голова Ради Європи вважає за необхідне найближчим часом визначитися з загальними правилами тестування, а також самоізоляції і карантину.

"Кожен день на рахунку. Що нам зараз потрібно, так це рішучі дії однозначно на європейському рівні, засновані на двох стовпах: тестуванні і відстеженні контактів і вакцини", - повідомив він.

Другою основою стратегії Євросоюзу Мішель назвав вакцини від коронавірусу.

"Європа знаходиться в авангарді видатних зусиль, які зроблені в цій галузі на світовому рівні. І цим вона займалася не тільки заради самої себе, але і на благо всього світу", - йдеться в заяві.

ЄС вже почав розробляти стратегію вакцинації. Вакцину чекають протягом декількох місяців, що може створити логістичні проблеми. При цьому Мішель заявив, що необхідно буде відслідковувати ефективність і побічні ефекти вакцин.

"Це особливо важливо, якщо врахувати, що на розробку вакцини зазвичай йде десять років, а не один", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація від коронавірусу до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Європейського союзу.

Також повідомлялося, що 29 жовтня відбудеться екстрений саміт Євросоюзу з коронавірусу.