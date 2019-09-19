В ЕС призвали создать механизм распределения беженцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском Союзе (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам французского президента, все страны-члены Евросоюза должны "тем или иным способом" участвовать в принятии мигрантов либо платить штраф.

При этом Макрон и Конте выступили за "эффективное" возвращение на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

Также 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза.

При прежнем правительстве Италии в отношениях Парижа и Рима наметился кризис. Макрон обвинял итальянскую сторону в "цинизме" и "безответственности", поскольку из-за рестриктивной политики тогдашнего главы МВД Маттео Сальвини Италия неоднократно отказывалась пускать в свои порты спасательные суда с мигрантами.

Напомним, во Франции полиция разобрала лагерь беженцев в Дюнкерке из-за увеличения количества мигрантов. Соответствующее судебное решение о закрытии территории для мигрантов было принято из-за опасений увеличения всплеска попыток пересечь Ла-Манш.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре при попытке пересечь Ла-Манш были арестованы 86 мигрантов. Мигранты на четырех лодках пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции.

Кроме того, в июле в Италии закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. По словам правительства, закрытие лагеря позволит государству сэкономить средства.