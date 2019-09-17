ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции полиция разобрала лагерь беженцев в Дюнкерке

Новости » В мире    17.09.2019 - 17:51
Во Франции полиция разобрала лагерь беженцев в Дюнкерке
Иллюстративное фото (facebook.com/beroeva)

На территории лагеря проживало около 1 тысячи мигрантов

Во Франции полиция разобрала лагерь беженцев в Дюнкерке из-за увеличения количества мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что соответствующее судебное решение о закрытии территории для мигрантов было принято из-за опасений увеличения всплеска попыток пересечь Ла-Манш.

"Мигрантов начали вывозить в автобусах рано утром. Мигранты были разделены на семьи, несовершеннолетних без сопровождения и других. Чиновники заявили, что большинство из них будут доставлены в приюты для чрезвычайных ситуаций по всему северо-западу Франции", - говорится в сообщении.

На территории лагеря проживали около 1 тыс. человек, большинство из которых были иракскими курдами. Лагерь был открыт в прошлом году.

Отмечается, что Дюнкерк является одним из ближайших к английскому побережью французских портов. В октябре прошлого года французские власти расчистили лагерь, когда там проживало почти 1800 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре при попытке пересечь Ла-Манш были арестованы 86 мигрантов. Мигранты на четырех лодках пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции.

Также сообщалось, что июле в Италии закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. По словам правительства, закрытие лагеря позволит государству сэкономить средства.

Германия готова принимать 25% спасенных на море беженцев из Италии Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами
Новости Украины ФранцияБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь