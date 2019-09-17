Иллюстративное фото (facebook.com/beroeva)

На территории лагеря проживало около 1 тысячи мигрантов

Во Франции полиция разобрала лагерь беженцев в Дюнкерке из-за увеличения количества мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что соответствующее судебное решение о закрытии территории для мигрантов было принято из-за опасений увеличения всплеска попыток пересечь Ла-Манш.

"Мигрантов начали вывозить в автобусах рано утром. Мигранты были разделены на семьи, несовершеннолетних без сопровождения и других. Чиновники заявили, что большинство из них будут доставлены в приюты для чрезвычайных ситуаций по всему северо-западу Франции", - говорится в сообщении.

На территории лагеря проживали около 1 тыс. человек, большинство из которых были иракскими курдами. Лагерь был открыт в прошлом году.

Отмечается, что Дюнкерк является одним из ближайших к английскому побережью французских портов. В октябре прошлого года французские власти расчистили лагерь, когда там проживало почти 1800 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре при попытке пересечь Ла-Манш были арестованы 86 мигрантов. Мигранты на четырех лодках пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции.

Также сообщалось, что июле в Италии закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. По словам правительства, закрытие лагеря позволит государству сэкономить средства.