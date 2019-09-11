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Более 80 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш

Новости » В мире    11.09.2019 - 10:53
Более 80 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш
Иллюстративное фото (twitter MSF_SEA.jpg)

Мигранты пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции

При попытке пересечь Ла-Манш на лодках по дороге из Франции в Великобританию были арестованы 86 мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что четыре небольшие лодки были перехвачены при попытке пересечь Ла-Манш. Мигранты пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции.

"В общей сложности четыре лодки были перехвачены, когда они пытались достичь британского побережья. Две другие группы мигрантов успели высадиться на берег, прежде чем их арестовали", - говорится в сообщении.

Британское министерство внутренних дел объявило, что сотрудничает "на всех уровнях" с французскими властями, выступая против этого "опасного и незаконного" явления.

Отметим также, что арест 86 мигрантов за один раз - рекордный показатель.

Напомним, в Германии за первые шесть месяцев 2019 года зафиксировано 609 нападений на беженцев. Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.

Как сообщало РБК-Украина, в Закарпатской области пограничники Чопского отряда со стрельбой задержали 24 нелегальных мигрантов из стран Азии. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

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