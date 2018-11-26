ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків

Новини » Політика    26.11.2018 - 20:21
У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

За словами Могеріні, ситуація в Азовському морі є неприйнятною

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС очікує від Росії негайного звільнення українських суден та моряків, які були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

Також вона заявила, що дії Росії в Азовському морі є неприйнятними. Могеріні закликала Москву негайно звільнити українські судна та членів команди.

"Події в Азовському морі неприйнятні. Із вчорашнього дня на зв'язку з Павлом Клімкіним та Христею Фріланд для узгодженої реакції. Посли країн-членів ЄС зустрілися сьогодні і продовжать дискусію завтра. Ми закликаємо всіх до стриманності. Ми очікуємо від Росії негайного звільнення українських екіпажів та суден", - написала вона.

У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань дій Москви немає.

Зазначимо, постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії в Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.

Представники країн "нормандської четвірки" обговорили ситуацію в Чорному морі В ОБСЄ закликають Україну та Росію до стриманності
Новини України ЕвросоюзАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся