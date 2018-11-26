У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

За словами Могеріні, ситуація в Азовському морі є неприйнятною

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС очікує від Росії негайного звільнення українських суден та моряків, які були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

Також вона заявила, що дії Росії в Азовському морі є неприйнятними. Могеріні закликала Москву негайно звільнити українські судна та членів команди.

"Події в Азовському морі неприйнятні. Із вчорашнього дня на зв'язку з Павлом Клімкіним та Христею Фріланд для узгодженої реакції. Посли країн-членів ЄС зустрілися сьогодні і продовжать дискусію завтра. Ми закликаємо всіх до стриманності. Ми очікуємо від Росії негайного звільнення українських екіпажів та суден", - написала вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань дій Москви немає.

Зазначимо, п остійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії в Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.