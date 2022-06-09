ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС призвали не покупать у России краденое в Украине зерно и дали совет

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 15:00
В ЕС призвали не покупать у России краденое в Украине зерно и дали совет Фото: представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира не покупать у РФ зерно, похищенное в Украине, и выяснять происхождение зерна в каждом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное в Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена направила письма властям не менее 14 стран мира. Предупредила их о том, что Россия пытается продать им угнанное из Украины зерно.

При этом Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.

Отметим, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег