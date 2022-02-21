В ЕС призвали называть стягивание войск РФ к границам Украины "российским кризисом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Рад принимать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел, чтобы обсудить последние события по нашей общей европейской безопасности. Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия",- написал он.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил то, что в ЕС начинают правильно говорить о российском кризисе.

"Очень много коллег, с которыми мы говорили на заседании Совета министров, - они не говорили об украинском кризисе. Они говорили о кризисе, созданном Россией. Это очень важное изменение в нарративе. Восемь лет мы везде слышим: кризис в Украине, украинский кризис, кризис в и вокруг Украины. На самом деле, сейчас происходит очень важная трансформация, и наконец коллеги начали называть вещи своими именами", - подчеркнул Кулеба.