В ЕС призвали называть стягивание войск РФ к границам Украины "российским кризисом"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал называть стягивание войск РФ к границам Украины "российским кризисом", а не украинским. Поскольку его создала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.
"Рад принимать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел, чтобы обсудить последние события по нашей общей европейской безопасности. Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия",- написал он.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил то, что в ЕС начинают правильно говорить о российском кризисе.
"Очень много коллег, с которыми мы говорили на заседании Совета министров, - они не говорили об украинском кризисе. Они говорили о кризисе, созданном Россией. Это очень важное изменение в нарративе. Восемь лет мы везде слышим: кризис в Украине, украинский кризис, кризис в и вокруг Украины. На самом деле, сейчас происходит очень важная трансформация, и наконец коллеги начали называть вещи своими именами", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Россию к деэскалации путем существенного вывода вооруженных сил от границ Украины и отверг заявления о якобы "наступлении" со стороны Киева.
Кроме того, Боррель ранее заявлял, что Европейский союз готов одобрить "полный пакет санкций" против России "как только это потребуется".