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В ЄС закликали називати стягування військ РФ до кордонів України "російською кризою"

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Брюссель, Понеділок 21 лютого 2022 15:11
В ЄС закликали називати стягування військ РФ до кордонів України "російською кризою" Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав називати стягнення військ РФ до кордонів України "російською кризою", а не українською. Оскільки його створила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Радий приймати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки. Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - написав він.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив те, що в ЄС починають правильно говорити про російську кризу.

"Дуже багато колег, з якими ми говорили на засіданні Ради міністрів, - вони не говорили про українську кризу. Вони говорили про кризу, створену Росією. Це дуже важлива зміна у наративі. Вісім років ми скрізь чуємо: криза в Україні, українська криза, криза в та довкола України. Насправді, зараз відбувається дуже важлива трансформація, і нарешті колеги почали називати речі своїми іменами", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Росію до деескалації шляхом істотного виведення збройних сил від кордонів України та відкинув заяви про нібито "наступ" з боку Києва.

Крім того, Боррель раніше заявляв, що Європейський союз готовий схвалити "повний пакет санкцій" проти Росії "як тільки це буде потрібно".

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