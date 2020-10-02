В ЕС призвали Армению и Азербайджан к диалогу по Карабаху

Лидеры стран Европейского союза призвали стороны противостояния вокруг Нагорного Карабаха немедленно прекратить огонь и вернуться к политическим переговорам. Кроме того ЕС призвал Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы получили информацию по Нагорному Карабаху, а также ознакомились с выводами нескольких стран, в частности Франции, президент которой имел возможность говорить с господином Алиевым (президентом Азербайджана, - ред.) и господином Пашиняном (премьер-министром Армении, - ред.). Мы призвали к немедленному прекращению вражды и к восстановлению политического диалога в контексте Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

По словам Мишеля, возвращение сторон к политическому диалогу является единственным вариантом для предотвращения дальнейшей эскалации насилия и вражды.

Кроме того, глава Евросовета призывал Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.

"Каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию", - сказал он.

Эту позицию подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Относительно Армении и Азербайджана - я могу только повторить, что нам всем необходима немедленная деэскалация. В этой ситуации не может быть никакого военного решения или внешнего вмешательства", - подчеркнула она.

Напомним, Макрон заявил о джихадистах, воюющих в Карабахе.

Также Макрон заявлял, что урегулировать конфликт Армении и Азербайджана без России невозможно.

Ранее в Минобороны Армении заявили , что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.