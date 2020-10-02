В ЄС закликали Вірменію та Азербайджан до діалогу щодо Карабаху

Лідери країн Європейського союзу закликали сторони протистояння навколо Нагірного Карабаху негайно припинити вогонь і повернутися до політичних переговорів. Крім того ЄС закликав Туреччину припинити втручатися в конфлікт у Нагірному Карабаху і почати грати конструктивну роль в деескалації ситуації.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції в Брюсселі.

"Ми отримали інформацію щодо Нагірного Карабаху, а також ознайомилися із висновками кількох країн, зокрема, Франції, президент якої мав можливість говорити з паном Алієвим (президентом Азербайджану, - ред.) та паном Пашиняном (прем’єр-міністр Вірменії, - ред.) Ми закликали до негайного припинення ворожнечі та до відновлення політичного діалогу в контексті Мінської групи ОБСЄ", - сказав Шарль Мішель.

За словами Мішеля, повернення сторін до політичного діалогу є єдиним варіантом для запобігання подальшій ескалації насильства і ворожнечі.

Крім того, глава Євроради закликав Туреччину припинити втручатися в конфлікт у Нагірному Карабаху і почати відігравати конструктивну роль в деескалації ситуації.

"Кожен повинен грати більш конструктивну роль, щоб сприяти деескалації. Ми хочемо, щоб зовнішнє втручання припинилося, воно ускладнює ситуацію", - сказав він.

Цю позицію підтвердила і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щодо Вірменії і Азербайджану - я можу тільки повторити, що нам всім потрібна негайна деескалація. У цій ситуації не може бути ніякого військового рішення або зовнішнього втручання", - наголосила вона.

Нагадаємо, Макрон заявив про джихадистів, які воюють в Карабасі.

Також Макрон заявляв, що врегулювати конфлікт Вірменії та Азербайджану без Росії неможливо.

Раніше в Міноборони Вірменії заявили, що в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі турецький винищувач в повітряному бою збив вірменський. Єреван звинувачує Анкару в прямої військової агресії.