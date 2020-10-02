Макрон заявил о джихадистах, воюющих в Карабахе

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе, по данным французской разведки, присутствуют боевики джихадистских группировок из Сирии. Они проникли в регион через Турцию.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает DW.

По его словам, речь идет об "очень серьезном" новом факте, и он должен стать предметом обсуждения глав государств и правительств стран ЕС.

Макрон добавил, что договорился с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о дальнейшем обмене информацией о ситуации с тем, чтобы извлечь "из нее все выводы".

По его словам, Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжит добиваться прекращения огня "без предварительных условий" и урегулирования конфликта между Баку и Ереваном "на правовой основе".

Напомним, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе.

Ранее Макрон заявлял, что урегулировать конфликт Армении и Азербайджана без России невозможно.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать новой большой проблемой вплоть до того, что Кавказ может превратиться в Сирию.

Сегодня стало известно, что иностранные журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе. В частности, ранения получили два репортера французской газеты Le Monde.